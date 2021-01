Cristiano Ronaldo è il calciatore più amato dai cinesi: “Un vero onore per me” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo quanto scrive il report annuale Red Card, che monitora i club di calcio, i campionati e i giocatori europei più popolari online in Cina, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più amato dai cinesi. Tra i club primo posto per il Barcellona, mentre Juventus, Inter e Milan sono nella top 15. Queste le parole di CR7: “Grazie a tutti per questo premio, che ricevo per la terza volta. So quanto siano appassionati i tifosi cinesi, e questo è un vero onore per me. Vi auguro il meglio e spero di vedervi presto”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo quanto scrive il report annuale Red Card, che monitora i club di calcio, i campionati e i giocatori europei più popolari online in Cina,si conferma ancora una volta ilpiùdai. Tra i club primo posto per il Barcellona, mentre Juventus, Inter e Milan sono nella top 15. Queste le parole di CR7: “Grazie a tutti per questo premio, che ricevo per la terza volta. So quanto siano appassionati i tifosi, e questo è unper me. Vi auguro il meglio e spero di vedervi presto”. SportFace.

