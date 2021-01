Covid in Sicilia: ricoveri in calo e boom di guariti (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’isola è settima per contagio da Covid dopo la Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia In Sicilia, a differenza di altre regioni, restano sotto la soglia di saturazione (fissata rispettivamente al 40% e al 30%) i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (34%) e terapia intensiva (28%) Migliora la situazione Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’isola è settima per contagio dadopo la Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia In, a differenza di altre regioni, restano sotto la soglia di saturazione (fissata rispettivamente al 40% e al 30%) i posti letto occupati da pazientiin area medica (34%) e terapia intensiva (28%) Migliora la situazione

