Covid, focolaio in una casa di riposo per anziani: 43 positivi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – focolaio Covid-19 con 43 positivi in una casa di riposo per anziani a San Cipriano Picentino, nella frazione di Pezzano. A comunicarlo è il Comune della provincia di Salerno che ha diramato il bollettino dei contagi sulla base dei dati dell’Asl. Il sindaco Sonia Alfano ha spiegato che “si tratta di due operatori sanitari, il titolare della struttura casa Albergo Belvedere e di 40 anziani”. Il primo cittadino ha però rassicurato la cittadinanza: “Per ora le condizioni di tutti non sembrano destare particolari preoccupazioni. Sono in costante contatto con la struttura e con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Salerno che sta seguendo la vicenda. Nella giornata di oggi sapremo gli esiti di ulteriori ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –-19 con 43in unadipera San Cipriano Picentino, nella frazione di Pezzano. A comunicarlo è il Comune della provincia di Salerno che ha diramato il bollettino dei contagi sulla base dei dati dell’Asl. Il sindaco Sonia Alfano ha spiegato che “si tratta di due operatori sanitari, il titolare della strutturaAlbergo Belvedere e di 40”. Il primo cittadino ha però rassicurato la cittadinanza: “Per ora le condizioni di tutti non sembrano destare particolari preoccupazioni. Sono in costante contatto con la struttura e con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Salerno che sta seguendo la vicenda. Nella giornata di oggi sapremo gli esiti di ulteriori ...

Corriere : Il focolaio impazzito alle porte di Parigi. La Francia ora teme una nuova variante - statodelsud : Covid: focolaio in Rsa Nuorese, allertato l’esercito - Pino__Merola : Covid: focolaio in Rsa Nuorese, allertato l’esercito - aurapara : RT @MinutemanItaly: Occhio, questa news se confermata in tutti i suoi dettagli, è una bomba. Metto qui gli estremi per chi volesse proceder… - filo_78 : RT @MinutemanItaly: Occhio, questa news se confermata in tutti i suoi dettagli, è una bomba. Metto qui gli estremi per chi volesse proceder… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Covid: focolaio in Rsa Nuorese, allertato l'esercito - Sardegna Agenzia ANSA Covid, focolaio in una casa di riposo per anziani: 43 positivi

Focolaio Covid-19 con 43 positivi in una casa di riposo per anziani. Si tratta di due operatori sanitari, il titolare della struttura e 40 anziani ...

Cluster in una rsa nel salernitano: 43 contagi tra ospiti e personale

43 tra ospiti e operatori di una casa di riposo di San Cipriano sono risultati positivi al coronavirus: in corso indagine epidemiologica sul focolaio.

Focolaio Covid-19 con 43 positivi in una casa di riposo per anziani. Si tratta di due operatori sanitari, il titolare della struttura e 40 anziani ...43 tra ospiti e operatori di una casa di riposo di San Cipriano sono risultati positivi al coronavirus: in corso indagine epidemiologica sul focolaio.