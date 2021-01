Covid: cambio colore per le Regioni, quali potrebbero essere (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo gli ultimi dati aggiornati sul Covid sembra che i casi di contagio stiano diminuendo in particolare in Basilicata dove si registrano 76 casi. Potrebbe essere la prima regione che passa in zona bianca dal 31 gennaio. Anche altre Regioni si apprestano a cambiare colore fra queste la Lombardia che potrebbe passare in gialla. Nuove zone a colori Venerdì 29 uscirà il nuovo bollettino che indicherà i cambi di colore. Da domenica 31 gennaio la Sicilia, che si trova in zona rossa, potrebbe cambiare colore e passare in arancione, si sono registrati miglioramenti negli ultimi giorni. Mentre per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano anch’essa in zona rossa, le restrizioni aumentano. Il governatore Arno Kompatscher ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di bar e ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo gli ultimi dati aggiornati sulsembra che i casi di contagio stiano diminuendo in particolare in Basilicata dove si registrano 76 casi. Potrebbela prima regione che passa in zona bianca dal 31 gennaio. Anche altresi apprestano a cambiarefra queste la Lombardia che potrebbe passare in gialla. Nuove zone a colori Venerdì 29 uscirà il nuovo bollettino che indicherà i cambi di. Da domenica 31 gennaio la Sicilia, che si trova in zona rossa, potrebbe cambiaree passare in arancione, si sono registrati miglioramenti negli ultimi giorni. Mentre per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano anch’essa in zona rossa, le restrizioni aumentano. Il governatore Arno Kompatscher ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di bar e ...

