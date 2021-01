CoffeeNSupes | chi sono i supereroi?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Benvenute e benvenuti su, la rubrica suida leggere in pausa caffè! Tazzina alla mano, vi accompagnerò in un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta dei film suipiù e meno conosciuti fino a spingerci nelle profondità della psicologia, filosofia e sociologia nascosta tra le righe degli affascinanti eroi e villain moderni. In questa “puntata pilota” scopriremo insieme la genesi della figura del supereroe, a partire dalla storia antica per proseguire nella letteratura e nell’arte e per finire sul grande e piccolo schermo. Quindi indossate i vostri mantelli e tenetevi pronti… Nerds, assemble! Stan Lee, fumettista e direttore editoriale della Marvel Comics – Photo Credits: webLa genesi dell’eroe La nostra storia inizia molto prima di Ercole degli Avengers, milioni di anni fa. Fin ...