Chi è Tatjana Rojc, l'intellettuale prestata dal Pd ai "responsabili" in Senato (Di giovedì 28 gennaio 2021) Scrittrice triestina di lingua slovena, Tatjana Rojc è il decimo Senatore senza il quale, a palazzo Madama, il gruppo degli Europeisti pro-Conte non sarebbe potuto nascere. La senatrice in carica dal 2018 è passata ora con i "responsabili", ma ripete che la sua casa è il Pd. Tatjana Rojc è più un'intellettuale che una politica, e al centro della sua attività c'è la valorizzazione delle minoranze etniche e linguistiche in Italia. >> Crisi governo, Paragone (Italexit): "Sono l'unico del Gruppo Misto che non è stato chiamato" Chi è Tatjana Rojc La senatrice Rojc, classe 1961, con un curriculum da docente, in Senato è un po' un'outsider. Ex docente di letteratura all'Università di Nova Gorica, si potrebbe dire che ...

Tatjana Rojc è la decima senatrice senza cui il gruppo Europeista pro-Conte, a Palazzo Madama, non si sarebbe potuto costituire ...

Tatjana Rojc, l'intellettuale prestata ai responsabili

Una penna che porta la sua firma a Palazzo Madama. Con il cuore tutto rivolto alla sua comunità, la minoranza slovena, e la testa da intellettuale concentrata su Boris Pahor, lo scrittore ultracentena ...

Tatjana Rojc è la decima senatrice senza cui il gruppo Europeista pro-Conte, a Palazzo Madama, non si sarebbe potuto costituire ...