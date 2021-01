Che ci faceva Matteo Renzi in Arabia Saudita? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – L’evento ha suscitato molto scalpore: mentre Giuseppe Conte si recava da Sergio Mattarella per rassegnare le dimissioni, l’ex presidente del consiglio Matteo Renzi si è volato a Riyad, la capitale dell’Arabia Saudita. Questo proprio durante la crisi che lui stesso ha scatenato, per tenere – stando a quanto riportato dal quotidiano Domani – una conferenza che gli avrebbe fruttato 50mila euro. Il senatore doveva infatti presenziare alla riunione del FII (Iniziativa per l’Investimento Futuro), una conferenza annuale gestita dal fondo di investimenti sovrano dell’Arabia Saudita (Pif), dove si sarebbe parlato tra il 27 e il 28 gennaio del progetto “Neo-renaissance”, per la ricostruzione dell’economia post Covid. Dunque quell’ex-presidente che ha promesso il ritiro dalla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – L’evento ha suscitato molto scalpore: mentre Giuseppe Conte si recava da Sergio Mattarella per rassegnare le dimissioni, l’ex presidente del consigliosi è volato a Riyad, la capitale dell’. Questo proprio durante la crisi che lui stesso ha scatenato, per tenere – stando a quanto riportato dal quotidiano Domani – una conferenza che gli avrebbe fruttato 50mila euro. Il senatore doveva infatti presenziare alla riunione del FII (Iniziativa per l’Investimento Futuro), una conferenza annuale gestita dal fondo di investimenti sovrano dell’(Pif), dove si sarebbe parlato tra il 27 e il 28 gennaio del progetto “Neo-renaissance”, per la ricostruzione dell’economia post Covid. Dunque quell’ex-presidente che ha promesso il ritiro dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Che faceva Cyberpunk 2077: CD Projekt rimuove mod che faceva aveva rapporti con Johnny Silverhand Spaziogames.it GAMESTOP SBANCA WALL STREET/ Azioni volano in borsa grazie a Reddit e Elon Musk

Exploit in borsa per la catena di vendita leader nel settore dei videogames: tutto è nato da un'iniziativa su Reddit, rilanciata online dal re di Tesla ...

Nel cortile del Vico tutti tamponati: «Sì alle lezioni ma in sicurezza»

L’occupazione ai tempi del Covid: tamponi oro-faringei effettuati un paio di giorni fa dalla maggior parte degli attivisti ...

