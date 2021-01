Cambio di colore all’orizzonte: l’Italia vede in giallo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cambio di colore per molte regioni, ma non tutte. Tira un sospiro di sollievo la Lombardia. Per i vaccini è ancora crisi La strega mangia colori continua, ma questa volta in maniera più serena. Dalla prossima settimana potrebbero essere moltissime le regioni pronte a passare in zona gialla. La circolazione dell’epidemia si sta lentamente affievolendo, e il calo sembra potersi attestare attorno al 18%. Ben 15 le regione che passeranno da gialle ad arancioni. Ferme ancora la solita Lombardia, poi ci sono Puglia, Umbria e Sardegna, che invece resteranno arancioni perché l’altra settimana avevano dati compatibili con quella zona. Venerdì prossimo la Cabina di regia prenderà in considerazione la settimana che va dal 18 al 24 gennaio, con un calo dei positivi di circa il 18%. I numeri sono comunque in miglioramento ovunque, da nord a ... Leggi su chenews (Di giovedì 28 gennaio 2021)diper molte regioni, ma non tutte. Tira un sospiro di sollievo la Lombardia. Per i vaccini è ancora crisi La strega mangia colori continua, ma questa volta in maniera più serena. Dalla prossima settimana potrebbero essere moltissime le regioni pronte a passare in zona gialla. La circolazione dell’epidemia si sta lentamente affievolendo, e il calo sembra potersi attestare attorno al 18%. Ben 15 le regione che passeranno da gialle ad arancioni. Ferme ancora la solita Lombardia, poi ci sono Puglia, Umbria e Sardegna, che invece resteranno arancioni perché l’altra settimana avevano dati compatibili con quella zona. Venerdì prossimo la Cabina di regia prenderà in considerazione la settimana che va dal 18 al 24 gennaio, con un calo dei positivi di circa il 18%. I numeri sono comunque in miglioramento ovunque, da nord a ...

