Asta BTP, rendimenti salgono di 6 punti rispetto a novembre (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Questa mattina il Tesoro ha collocato 8,75 miliardi di euro di nuovi BTP su varie scadenze e, nonostante la domanda sia risultata sempre superiore all’offerta, c’è stato un leggero aumento dei rendimenti: 6 punti su tutte le scadenze. Secondo il resoconto di Bankitalia, sul BTP a 5 anni sono giunte richieste per 5,18 miliardi a fronte di 3,5 miliardi assegnati e un rapporto di copertura di 1,48. Il rendimento lordo, pari allo 0,07% ha segnato un rialzo di 6 punti base rispetto all’Asta analoga precedente, risalente al 27 novembre. Sul BTP decennale sono stati collocati titoli per 3,75 miliardi, a fronte di richieste che hanno superato i 5,18 miliardi con un rapporto di copertura di 1,38. Il rendimento medio lordo, allo 0,65% è anch’esso salito di 6 punti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Questa mattina il Tesoro ha collocato 8,75 miliardi di euro di nuovi BTP su varie scadenze e, nonostante la domanda sia risultata sempre superiore all’offerta, c’è stato un leggero aumento dei: 6su tutte le scadenze. Secondo il resoconto di Bankitalia, sul BTP a 5 anni sono giunte richieste per 5,18 miliardi a fronte di 3,5 miliardi assegnati e un rapporto di copertura di 1,48. Il rendimento lordo, pari allo 0,07% ha segnato un rialzo di 6baseall’analoga precedente, risalente al 27. Sul BTP decennale sono stati collocati titoli per 3,75 miliardi, a fronte di richieste che hanno superato i 5,18 miliardi con un rapporto di copertura di 1,38. Il rendimento medio lordo, allo 0,65% è anch’esso salito di 6...

cimbolano : Piazza Affari resta in rosso, rendimenti ai massimi da fine ottobre nell'asta di Btp. - TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: Piazza Affari resta in rosso, rendimenti ai massimi da fine ottobre nell'asta di Btp - MilanoFinanza : Piazza Affari resta in rosso, rendimenti ai massimi da fine ottobre nell'asta di Btp - moneypuntoit : ?? Borsa Italiana Oggi, 28 gennaio 2021: Ftse Mib parte debole, focus sull'asta di Btp ?? - FabioAstigiano : @JohannesLeh @campione_franco @La7tv Ma infatti l’Italia non ne ha bisogno, abbiamo una domanda di btp di 100miliar… -

Ultime Notizie dalla rete : Asta BTP Tesoro: asta Btp indicizzati, cedola -0,62% Agenzia ANSA Asta BTP, rendimenti salgono di 6 punti rispetto a novembre

Il rendimento lordo, pari allo 0,07% ha segnato un rialzo di 6 punti base rispetto all’asta analoga precedente, risalente al 27 novembre. Sul BTP decennale sono stati collocati titoli per 3,75 ...

Btp, lievi aumenti dei rendimenti alle ultime aste

Complessivamente, il Tesoro ha collocato 8,75 miliardi di euro di titoli su varie scadenze. Domanda sempre superiore all'offerta ...

Il rendimento lordo, pari allo 0,07% ha segnato un rialzo di 6 punti base rispetto all’asta analoga precedente, risalente al 27 novembre. Sul BTP decennale sono stati collocati titoli per 3,75 ...Complessivamente, il Tesoro ha collocato 8,75 miliardi di euro di titoli su varie scadenze. Domanda sempre superiore all'offerta ...