Arcuri, ora interviene la corte dei conti: quanti milioni ha bruciato? Aperti 7 fascicoli (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non uno, bensì già sette. È il numero di fascicoli Aperti dalla corte dei conti per far luce sugli acquisti disposti dal supercommissario di Conte Domenico Arcuri. Si vuol fare luce sulle siringhe, gli aghi, i banchi a rotelle per la Azzolina e su tante altre questioni. La magistratura contabile ha affidato la delega per le indagini al Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza. Come spiega Grazia Longo su La Stampa, "i militari stanno acquisendo la documentazione necessaria a far luce sul sospetto di danno erariale, ma al momento non sono state ancora attivate perquisizioni". All'origine dell'inchiesta della corte dei conti del Lazio c'è l'esposto dell'ex europarlamentare Enzo Ravellino (Fratelli d'Italia). Il dubbio evidenziato è che ci siano ...

