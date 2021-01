Apple | trimestrale record | superati i 100 miliardi Per la prima volta più di un miliardo di iPhone attivi

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La chiusura delladel 2021, che copre però gli ultimi tre mesi del 2020, è da: 111,44di dollari di fatturato con 28,6di profitti. E per laci sono più di undial mondo...

Nell'ultimo trimestre del 2020, Apple ha per la prima volta superato i 100 miliardi di entrate. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, le forti vendi ...Apple, la trimestrale è da record: tutti i dati. La società ha archiviato il 2020 con numeri incredibili. Il gigante degli smartphone ha generato entrate per 111,4 miliardi di dollari nel suo primo tr ...