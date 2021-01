Trump sospeso da Youtube a tempo indeterminato | demonetizzato Giuliani

Leggi su bufale

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non deve essere facile esserein questi giorni. Scacciato dalla Casa Bianca, sdoganato dalle teorie del Complotto che lo vedevano prossimo ad essere il nuovo Dittatore Benevolo dell’Umanità, Dio Imperatore al fianco del Patriota Qha visto senz’altro giorni migliori. Nel giro di pochi mesi è stato scacciato da Facebook e da Twitter, accusato per i suoi messaggi ondivaghi che da un lato condannavano le violenze a Capitol Hill, dall’altro blandivano i “Patrioti” di aver fomentato disordini. Ha visto gli account di sostenitori e componenti della campagna elettorale bannati per avergli prestato spazio, si è ritrovato Parler rimosso dagli store Apple e Google Play in una banwave che non ha risparmiato neppure il Patriota Q. Ed ora, il ban è arrivato anche da. Abbiamo quindi un...