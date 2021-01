Spread, crisi governo non preoccupa mercati (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – I mercati credono in una rapida soluzione della crisi di governo italiana con il prossimo varo di un nuovo esecutivo e, per il momento, non mostrano segnali di preoccupazione. Oggi lo Spread tra Btp e Bund ha, infatti, chiuso a +118,85 punti al termine delle negoziazioni rimanendo pressoché stabile rispetto ai 117,12 punti dell’apertura e ai 117,29 punti della chiusura di ieri. Segnale che l’ipotesi del voto anticipato – che porta con sé lo spettro di un ritardo nell’utilizzo del Recovery Fund e la possibilità, poco gradita agli investitori, della formazione di un governo a trazione leghista, meno allineato all’establishment dell’Unione europea – continua a essere considerata improbabile dai mercati. “Se Conte riuscirà a formare un nuovo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Icredono in una rapida soluzione delladiitaliana con il prossimo varo di un nuovo esecutivo e, per il momento, non mostrano segnali dizione. Oggi lotra Btp e Bund ha, infatti, chiuso a +118,85 punti al termine delle negoziazioni rimanendo pressoché stabile rispetto ai 117,12 punti dell’apertura e ai 117,29 punti della chiusura di ieri. Segnale che l’ipotesi del voto anticipato – che porta con sé lo spettro di un ritardo nell’utilizzo del Recovery Fund e la possibilità, poco gradita agli investitori, della formazione di una trazione leghista, meno allineato all’establishment dell’Unione europea – continua a essere considerata improbabile dai. “Se Conte riuscirà a formare un nuovo ...

petergomezblog : Timori per l’impatto della pandemia, Borse Ue in rosso. E la crisi innescata da Renzi fa salire i tassi sui Btp: sp… - CapraGianfranc2 : RT @DomiziLa: Le dichiarazioni della stampa internazionale, l'andamento positivo della nostra Borsa e.. conseguentemente dello Spread (t… - BIncremona : Lo spread si attiva solo in caso di pericolosa deriva sovranista del nuovo governo. Finché è filo UE... è tutto a p… - BroglieRebecca : @Libero_official 10anni fa: Draghi, che allora era presidente della BCe, mostrava lo spettro dello Spread ( abbiamo… - fisco24_info : Borsa: Milano più debole con New York (-2,5%), sale spread: Differenziale a 119,6 punti, primo giorno consultazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Spread crisi Spread si sgonfia ma crisi incombe: ecco cosa può succedere con il rischio elezioni Il Messaggero Spread, crisi governo non preoccupa mercati

(Teleborsa) - I mercati credono in una rapida soluzione della crisi di governo italiana con il prossimo varo di un nuovo esecutivo e, per il momento, non mostrano segnali di preoccupazione. Oggi lo ...

Borsa: Milano chiude sopra minimi (-1,4%), occhi su Quirinale

Piazza Affari ha chiuso in calo (Ftse Mib -1,47%) al di sopra però dei minimi di seduta, risollevandosi nel finale. Un andamento in linea con quello delle altre borse europee, nel primo giorno delle c ...

(Teleborsa) - I mercati credono in una rapida soluzione della crisi di governo italiana con il prossimo varo di un nuovo esecutivo e, per il momento, non mostrano segnali di preoccupazione. Oggi lo ...Piazza Affari ha chiuso in calo (Ftse Mib -1,47%) al di sopra però dei minimi di seduta, risollevandosi nel finale. Un andamento in linea con quello delle altre borse europee, nel primo giorno delle c ...