Shoah | Mattarella | ‘paura portò ad affidarsi a uomo forte con atto di fede cieco e assoluto’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "La crisi economica esplosa dopo la Grande guerra, la disperazione e la paura del futuro di fronte all'inefficacia e alle divisioni della politica, spinsero molte persone a consegnare il proprio destino nelle mani di chi proponeva scorciatoie autoritarie, ad affidarsi ciecamente al carisma magico dell'uomo forte". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della Memoria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

