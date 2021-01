Processo per i morti di piazza San Carlo, Appendino condannata a 1 anno e 6 mesi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Martina Piumatti Il sindaco di Torino è stata condannata a un anno e mezzo per la tragedia di piazza San Carlo. Per il pm Pacileo la sindaca "non ebbe solo un ruolo politico ma anche gestionale" Il pm Vincenzo Pacileo aveva chiesto un anno e otto mesi. Un anno e sei mesi è stata, invece, la condanna per la sindaca di Torino Chiara Appendino. Il Processo con il rito abbreviato si riferisce ai fatti del 3 giugno 2017, quando un attacco di panico collettivo tra la folla ammassata sotto il maxi schermo di piazza San Carlo per assistere alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, portò al ferimento di oltre 1600 persone e alla morte di due donne. Erika ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Martina Piumatti Il sindaco di Torino è stataa une mezzo per la tragedia diSan. Per il pm Pacileo la sindaca "non ebbe solo un ruolo politico ma anche gestionale" Il pm Vincenzo Pacileo aveva chiesto une otto. Une seiè stata, invece, la condanna per la sindaca di Torino Chiara. Ilcon il rito abbreviato si riferisce ai fatti del 3 giugno 2017, quando un attacco di panico collettivo tra la folla ammassata sotto il maxi schermo diSanper assistere alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, portò al ferimento di oltre 1600 persone e alla morte di due donne. Erika ...

