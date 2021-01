Milly Carlucci replica a Signorini: «Noi in onda sempre di venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti, è stata la concorrenza» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milly Carlucci Alfonso Signorini attacca, Milly Carlucci si difende. La nuova battaglia tra il Grande Fratello Vip e Il Cantante Mascherato, a quanto pare, è già cominciata e non si consumerà soltanto a colpi di share. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, in partenza venerdì in prima serata su Rai 1 con la seconda edizione, la Carlucci ha infatti risposto elegantemente all’evitabile frecciatina lanciata da Signorini. Una dichiarazione alquanto “fantasiosa” quella del conduttore di Canale 5 riguardo alla concorrenza di Rai 1 al suo GF Vip: “Contro questo mio Grande Fratello, la Rai ha schierato veramente di tutto e di più. Contro l’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Alfonsoattacca,si difende. La nuova battaglia tra il Grande Fratello Vip e Il Cantante Mascherato, a quanto pare, è già cominciata e non si consumerà soltanto a colpi di share. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, in partenzain prima serata su Rai 1 con la secedizione, laha infatti risposto elegantemente all’evitabile frecciatina lanciata da. Una dichiarazione alquanto “fantasiosa” quella del conduttore di Canale 5 riguardo alladi Rai 1 al suo GF Vip: “Contro questo mio Grande Fratello, la Rai ha schierato veramente di tutto e di più. Contro l’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera ...

Raiofficialnews : 'In modo giocoso e con un intrattenimento familiare, vogliamo stupire la gente con la bellezza delle maschere. Il p… - Raiofficialnews : ? #IlCantanteMascherato da venerdì #29gennaio alle 21.30 su @RaiUno con @milly_carlucci e i giurati Patty Pravo,… - trash_italiano : Alfonso Signorini sulla concorrenza del #GFVIP: 'che volete mi faccia una Milly Carlucci? L’Isola di Ilary andrà co… - mary49007639 : Milly Carlucci>>Alfonso Signorini. #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #tzvip #gfvip - wonderlandH_ : Io non capisco per quale motivo Milly Carlucci deve rovinare ogni programma che fa con questi benedetti opinionisti… -