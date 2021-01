Milan, debutta Tomori: ecco l’ultimo inglese con la maglia rossonera (Di giovedì 28 gennaio 2021) Fikayo Tomori è entrato benissimo in partita dopo l'infortunio di Simon Kjaer nel derby Inter-Milan. ecco chi è stato l'ultimo inglese a vestire rossonero Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 gennaio 2021) Fikayoè entrato benissimo in partita dopo l'infortunio di Simon Kjaer nel derby Inter-chi è stato l'ultimoa vestire rossonero Pianeta

PianetaMilan : .@acmilan, debutta #Tomori: ecco l'ultimo inglese con la maglia rossonera - #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Milan, infortunio per Kjaer. Tomori debutta nel derby: Un nuovo infortunio ferma il danese, ko nel derby dopo 20'.… - zazoomblog : LIVE Milan-Inter 0-0 Coppa Italia in DIRETTA: problema per Kjaer debutta Tomori! - #Milan-Inter #Coppa #Italia… - lillydessi : Dima Leu debutta alla Milan Fashion Week digitale - Alpi Fashion Magazine - Carlitos0410 : RT @Corriere: Debutta a marzo il campionato virtuale da giocare sulla console -

Ultime Notizie dalla rete : Milan debutta Milan, infortunio per Kjaer. Tomori debutta nel derby Sky Sport Milan, debutta Tomori: ecco l’ultimo inglese con la maglia rossonera

Nel corso di Inter-Milan di Coppa Italia, Simon Kjaer ha dovuto abbandonare il campo causa infortunio. Al suo posto ha fatto il suo debutto in maglia rossonera Fikayo Tomori. Un impatto più che ...

Milan, Tomori ampiamente promosso: positivo il suo impatto con i rossoneri

Entrato a freddo per sostituire l’acciaccato Simon Kjaer, Fikayo Tomori ha fatto il suo debutto con la maglia del Milan proprio nel derby, gara mai semplice per esordire. È il ...

Nel corso di Inter-Milan di Coppa Italia, Simon Kjaer ha dovuto abbandonare il campo causa infortunio. Al suo posto ha fatto il suo debutto in maglia rossonera Fikayo Tomori. Un impatto più che ...Entrato a freddo per sostituire l’acciaccato Simon Kjaer, Fikayo Tomori ha fatto il suo debutto con la maglia del Milan proprio nel derby, gara mai semplice per esordire. È il ...