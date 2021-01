Lungomare | Autorità Portuale recupera la ‘sua’ boa dagli scogli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Come previsto, appena le condizioni del mare lo hanno permesso l’di Sistemadel Mar Tirreno Centrale ha provveduto al recupero della grossa boa di segnalamento disancorata dalla burrasca e scaraventata suglidel. Le operazioni di recupero sono avvenute nella prima mattinata di mercoledì. La boa sarà riparata e riposizionata – con un rinforzo dell’ormeggio – nei pressi dell’imboccatura del porto commerciale. Con un’altra segnalano l’area di cantiere per i lavori di modifica dell’imboccatura: allungamento del molo di sovraflutto e arretramento dell’altro per un allargamento del bacino di ingresso. Lavori, in uno con il dragaggio (fondale portato ad oltre 12 metri), ritenuti necessari per far entrare in porto navi sempre più grandi. ...