Lavori alla funicolare di San Vigilio: servizio sospeso per un mese (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ATB comunica che da lunedì primo febbraio il servizio della funicolare di San Vigilio viene sospeso per consentire i Lavori di verifica dell’impianto, previsti ogni cinque anni dalla normativa nazionale vigente (controlli di revisione speciale sulle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche), e gli interventi di “rincalzatura” per livellare il terreno al di sotto dei binari riportandolo a un livello ottimale rispetto a quello modificato dal costante passaggio della vettura. La conclusione dei Lavori è prevista per marzo 2021. Durante la sospensione il collegamento con San Vigilio è garantito dal servizio sostitutivo della linea 21, in partenza da Colle Aperto con arrivo al belvedere di San Vigilio, con frequenza di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ATB comunica che da lunedì primo febbraio ildelladi Sanvieneper consentire idi verifica dell’impianto, previsti ogni cinque anni dnormativa nazionale vigente (controlli di revisione speciale sulle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche), e gli interventi di “rincalzatura” per livellare il terreno al di sotto dei binari riportandolo a un livello ottimale rispetto a quello modificato dal costante passaggio della vettura. La conclusione deiè prevista per marzo 2021. Durante la sospensione il collegamento con Sanè garantito dalsostitutivo della linea 21, in partenza da Colle Aperto con arrivo al belvedere di San, con frequenza di ...

reggiadicaserta : #RestauriReali ?? | Vi portiamo alla scoperta dei lavori di restauro che vanno avanti senza sosta all'interno di tut… - M5S_Europa : Il Parlamento europeo approva la risoluzione del #M5S che chiede agli Stati di introdurre leggi sul crimine organiz… - la_Biennale : Un saluto commosso a #CeciliaMangini (1927-2021), sceneggiatrice e regista, prima donna nel dopoguerra a documentar… - Gigiluigi8 : Mio padre non ebreo,aviere in guerra (armistizio dell'8 settembre'43)si arrese ai tedeschi con il fucile puntato al… - GianguidT : @susy43279731 @paolorm2012 Aggiungo la quota di ammortamento dei lavori eseguiti per ristrutturare la nuova sede 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori alla Doppio cantiere tra piazza Indipendenza e via Monti: lavori alla fognatura e… la nuova piazza ilSaronno Vincitrice di programma cucina in USA uccide la figlia di 3 anni. Show cancellato

I fatti. Lo scorso 14 gennaio la piccola Victoria Rose viene trovata priva di sensi nella casa di famiglia, a Simpsonville, con diverse ferite da corpo contundente, come da refert ...

Primo Levi, la sua vita diventa un film. «È vivo e ci parla ancora»

«Questo è un uomo» si intitola il lavoro di Marco Turco dedicato al grande scrittore Un racconto tra la deportazione, la chimica, gli esordi e il successo nella narrativa ...

I fatti. Lo scorso 14 gennaio la piccola Victoria Rose viene trovata priva di sensi nella casa di famiglia, a Simpsonville, con diverse ferite da corpo contundente, come da refert ...«Questo è un uomo» si intitola il lavoro di Marco Turco dedicato al grande scrittore Un racconto tra la deportazione, la chimica, gli esordi e il successo nella narrativa ...