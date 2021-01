La lite tra Ibrahimovic e Lukaku: il Codacons chiede un durissimo provvedimento per lo svedese (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si continua a parlare della lite tra Ibrahimovic e Lukaku che è andata in scena nella partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1, decisiva una punizione calciata da Eriksen a tempo quasi scaduto. Poco prima della fine del primo tempo rissa tra i due attaccanti che potrebbe portare delle conseguenze. Come emerge da alcuni video Ibrahimovic avrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Il belga ha replicato a muso duro: “I fuck you and your wife…”. Per poi aggiungere: “Parliamo ancora di tua madre?” Ibrahimovic allo scoperto dopo la lite con Lukaku: il post su Twitter FOTO lite Ibrahimovic-Lukaku, il comunicato del ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si continua a parlare dellatrache è andata in scena nella partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1, decisiva una punizione calciata da Eriksen a tempo quasi scaduto. Poco prima della fine del primo tempo rissa tra i due attaccanti che potrebbe portare delle conseguenze. Come emerge da alcuni videoavrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Il belga ha replicato a muso duro: “I fuck you and your wife…”. Per poi aggiungere: “Parliamo ancora di tua madre?”allo scoperto dopo lacon: il post su Twitter FOTO, il comunicato del ...

