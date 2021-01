La Cina sta utilizzando anche i tamponi anali per monitorare le persone ad alto rischio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per monitorare le persone ad alto rischio di contrarre il Covid-19, la Cina ricorre anche ai tamponi anali. La nuova metodologia è già stata applicata la scorsa settimana. Come ha spiegato il medico dello Youan Hospital di Pechino, Li Tongzeng, ai microfoni della tv di Stato, China Central Television, la pratica sembra promettente perché le tracce del virus rimangono più a lungo nel canale rettale, rispetto a quello respiratorio e, quindi, l’uso di test anali “può aumentare il tasso di rilevamento delle persone contagiate”. I primi a testare i nuovi tamponi sono stati i residenti delle aree di Pechino, dove erano stati accertati vari casi di positività, e alcune persone che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Perleaddi contrarre il Covid-19, laricorreai. La nuova metodologia è già stata applicata la scorsa settimana. Come ha spiegato il medico dello Youan Hospital di Pechino, Li Tongzeng, ai microfoni della tv di Stato, China Central Television, la pratica sembra promettente perché le tracce del virus rimangono più a lungo nel canale rettale, rispetto a quello respiratorio e, quindi, l’uso di test“può aumentare il tasso di rilevamento dellecontagiate”. I primi a testare i nuovisono stati i residenti delle aree di Pechino, dove erano stati accertati vari casi di positività, e alcuneche si ...

