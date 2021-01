In FVG 6.719 tamponi molecolari, rilevati 360 nuovi contagi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.719 tamponi molecolari sono stati rilevati 360 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,36%. Sono inoltre 4.349 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 224 casi (5,15%). I decessi registrati sono 25 ai quali si aggiunge uno avvenuto il 27 dicembre 2020. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61 e quelli in altri reparti a 646. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.325, con la seguente suddivisione territoriale: 536 a Trieste, 1.112 a Udine, 524 a Pordenone e 153 a Gorizia. I totalmente guariti sono 50.287, i clinicamente guariti salgono a 1.520, mentre scendono le persone in isolamento che oggi risultano essere ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.719sono stati360con una percentuale di positività del 5,36%. Sono inoltre 4.349 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati224 casi (5,15%). I decessi registrati sono 25 ai quali si aggiunge uno avvenuto il 27 dicembre 2020. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61 e quelli in altri reparti a 646. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.325, con la seguente suddivisione territoriale: 536 a Trieste, 1.112 a Udine, 524 a Pordenone e 153 a Gorizia. I totalmente guariti sono 50.287, i clinicamente guariti salgono a 1.520, mentre scendono le persone in isolamento che oggi risultano essere ...

Ultime Notizie dalla rete : FVG 719 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Covid: Fvg, calano ricoveri in reparti ordinari e in terapia intensiva

Covid: in Friuli Venezia Giulia 584 contagi, 26 morti

