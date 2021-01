Gregoretti: in processo Salvini acquisite nuove mail e lettere premier, domani audizione Conte (3) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Adnkronos) - Ma di cosa viene accusato il vicepremier? Il 25 luglio del 2019, la nave della Marina militare Gregoretti aveva accolto a bordo 131 migranti salpati dalla Libia su alcuni gommoni. I naufraghi vennero portati in salvo dalle autorità maltesi. Dopo alcune tappe a Lampedusa e Catania, la Gregoretti raggiunse il porto Nato di Augusta, in provincia di Siracusa. E lì rimase ormeggiata per più di tre giorni. Furono sbarcati solo una donna all'ottavo mese di gravidanza con la famiglia, e successivamente sedici ragazzi minorenni. Gli altri 116 migranti ottennero l'autorizzazione allo sbarco il 31 luglio, dopo che alcuni paesi europei, come la Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo e anche la Chiesa cattolica si dichiararono disponibili ad accoglierli. Nel dicembre 2019, il Tribunale dei ministri di Catania chiese ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Adnkronos) - Ma di cosa viene accusato il vice? Il 25 luglio del 2019, la nave della Marina militareaveva accolto a bordo 131 migranti salpati dalla Libia su alcuni gommoni. I naufraghi vennero portati in salvo dalle autorità maltesi. Dopo alcune tappe a Lampedusa e Catania, laraggiunse il porto Nato di Augusta, in provincia di Siracusa. E lì rimase ormeggiata per più di tre giorni. Furono sbarcati solo una donna all'ottavo mese di gravidanza con la famiglia, e successivamente sedici ragazzi minorenni. Gli altri 116 migranti ottennero l'autorizzazione allo sbarco il 31 luglio, dopo che alcuni paesi europei, come la Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo e anche la Chiesa cattolica si dichiararono disponibili ad accoglierli. Nel dicembre 2019, il Tribunale dei ministri di Catania chiese ...

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - Alla vigilia della deposizione del premier Giuseppe Conte all'udienza preliminare a carico di Matteo Salvini per la ...

