Giulia Salemi, l’ex tuona: “La amo ancora, vorrei essere io il suo uomo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) l’ex fidanzato di Giulia Salemi ha dichiarato, tra le pagine di Novella 2000, rivista diretta da Roberto Alessi, di essere ancora innamorato di lei e pronto a portarla via a Pierpaolo Pretelli. Giulia Salemi è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La bella modella L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021)fidanzato diha dichiarato, tra le pagine di Novella 2000, rivista diretta da Roberto Alessi, diinnamorato di lei e pronto a portarla via a Pierpaolo Pretelli.è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La bella modella L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Novella_2000 : I fan mandano un aereo comune a Giulia e a Tommaso (ma qualcuno non sembra apprezzarlo) - VIDEO #gfvip - luvckx : Mi fa ridere Giulia Salemi, “ho bisogno di gesti da parte di Tommaso”: intendi il terzo dito??? #gfvip #tzvip - Spettegulesss1 : Hanno urlato: 'Televoto truccato dal Brasile fuggite dal circo' e in casa hanno sentito.. #gfvip #tzvip #prelemi… - xsomethingnew : RT @CortesiLucia: Ma i fan di Giulia Salemi riescono a tirare fuori una frase di senso compiuto? #tzvip - CheDonnait : 'La amo ancora e sono pronto a tutto pur di riconquistarla. Fan italiani vi lancio un appello: fate il tifo per me'… -