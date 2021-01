Fatti di Piazza San Carlo, condannata la sindaca di Torino Appendino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a un anno e sei mesi nel processo con rito abbreviato per i Fatti di Piazza San Carlo. Insieme a lei, altri cinque imputati hanno ricevuto la stessa condanna. La sindaca: “Cercherò di ribaltare la sentenza in Appello: se avessi avuto gli elementi necessari per prevedere ciò che sarebbe successo, l’avrei fatto”. Il pm Pacileo: “Una condanna per omicidio colposo è sempre una sconfitta per la società”. >> Bologna, arresti per droga nell’appartamento al Pilastro dove Salvini citofonò: “Il tempo è galantuomo” Torino, Appendino condannata con altri cinque imputati Sono sei gli imputati condannati a un anno e sei mesi nel processo con rito ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) LadiChiaraè stataa un anno e sei mesi nel processo con rito abbreviato per idiSan. Insieme a lei, altri cinque imputati hanno ricevuto la stessa condanna. La: “Cercherò di ribaltare la sentenza in Appello: se avessi avuto gli elementi necessari per prevedere ciò che sarebbe successo, l’avrei fatto”. Il pm Pacileo: “Una condanna per omicidio colposo è sempre una sconfitta per la società”. >> Bologna, arresti per droga nell’appartamento al Pilastro dove Salvini citofonò: “Il tempo è galantuomo”con altri cinque imputati Sono sei gli imputati condannati a un anno e sei mesi nel processo con rito ...

