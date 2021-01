Dopo 30 anni si torna a indagare sulla Banda della Uno Bianca

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) AGI - La procura di Bologna ha aperto un nuovo fascicolo di indagine a 'modello 45'- senza indagati iscritti nè ipotesi di reato -Unocapeggiata dai tre fratelli Savi – Alberto, Roberto e Fabio, tutti in carcere, due dei quali poliziotti- che tra il 1987 e il 1994 fece ventiquattro morti e oltre cento feriti. "Valuteremo", dichiara all'AGI il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato, confermando l'apertura del fascicolo. La novità, per chiarire le ombre rimaste su una lunga serie di crimini efferati - si è da pochi giorni celebrato il 30esimoversariostrage dei tre carabinieri al Pilastro - arriva a seguito di nuovi elementi, tra cui l'informativa dei carabinieri che hanno acquisito l'audio di oltre 15 minutitelefonata ...

