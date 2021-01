De Laurentiis non sa cosa fare, Gattuso potrebbe anche rimanere per inerzia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La situazione nel Napoli è complicata, ma adesso, nella attuali condizioni, chi compie la prima mossa, rischia di sbagliare e di dover assumersi le responsabilità del possibile crollo. Banalizzando, siamo quasi come al gioco del fazzoletto. Quando i duellanti si fronteggiano e ciascuno attende la mossa dell’altro. Il pesante smottamento seguito alle due sconfitte in Supercoppa e a Verona, ha avuto un merito: ha sgombrato il campo dal tema lunare del rinnovo di Gattuso. “È pronto”, “mancano solo le firme” e tutto quel corredo di frasi che ben conosciamo. Il rinnovo di Gattuso non è più all’ordine del giorno. Non lo è già da qualche settimana. E non sappiamo se mai lo sarà: al momento, è altamente improbabile. La frattura tra presidente e allenatore è evidente. Se qualcuno nutriva ancora qualche dubbio, basta dare uno sguardo all’articolo di Pedullà che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La situazione nel Napoli è complicata, ma adesso, nella attuali condizioni, chi compie la prima mossa, rischia di sbagliare e di dover assumersi le responsabilità del possibile crollo. Banalizzando, siamo quasi come al gioco del fazzoletto. Quando i duellanti si fronteggiano e ciascuno attende la mossa dell’altro. Il pesante smottamento seguito alle due sconfitte in Supercoppa e a Verona, ha avuto un merito: ha sgombrato il campo dal tema lunare del rinnovo di. “È pronto”, “mancano solo le firme” e tutto quel corredo di frasi che ben conosciamo. Il rinnovo dinon è più all’ordine del giorno. Non lo è già da qualche settimana. E non sappiamo se mai lo sarà: al momento, è altamente improbabile. La frattura tra presidente e allenatore è evidente. Se qualcuno nutriva ancora qualche dubbio, basta dare uno sguardo all’articolo di Pedullà che ...

claudioruss : De Laurentiis è in silenzio apparente, con un allenatore come #Gattuso in difficoltà ed un #Napoli crisi di gioco.… - napolista : #DeLaurentiis non sa cosa fare, #Gattuso potrebbe anche rimanere per inerzia La frattura col tecnico è insanabile,… - scala_mario : @marcoazzi66 Nell'era De Laurentiis non ne conto, forse per scelta societaria di avere in casa solo 'bravi ragazzi'... - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Bargiggia: 'De Laurentiis valuta anche altre opzioni per la panchina, intanto Gattuso non si dimetterà' htt… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Bargiggia: 'De Laurentiis valuta anche altre opzioni per la panchina, intanto Gattuso non si dimetterà' htt… -