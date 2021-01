Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 28 gennaio 2021: tra Can e Yigit la sfida continua (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 28 gennaio 2021 con una nuova puntata, su Canale 5 alle 16:30, e le anticipazioni annunciano che tra Can e Yigit è ormai guerra aperta. Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 28 gennaio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata, e le anticipazioni gettano benzina sul fuoco della gelosia di Can. Dopo la notte passata insieme al rifugio, infatti, tra i due innamorati sembra essere tornato il sereno, ma sull'orizzonte di Can cominciano ad addensarsi delle nubi: Sanem non ha affatto intenzione di lasciare il lavoro per Yigit. La Aydin è infatti decisa nel proposito di non mischiare vita privata e lavorativa, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 gennaio 2021)- Le ali deltorna giovedì 28con una nuova puntata, su Canale 5 alle 16:30, e leannunciano che tra Can eè ormai guerra aperta.- Le ali deltorna giovedì 28su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata, e legettano benzina sul fuoco della gelosia di Can. Dopo la notte passata insieme al rifugio, infatti, tra i due innamorati sembra essere tornato il sereno, ma sull'orizzonte di Can cominciano ad addensarsi delle nubi: Sanem non ha affatto intenzione di lasciare il lavoro per. La Aydin è infatti decisa nel proposito di non mischiare vita privata e lavorativa, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 28 gennaio 2021: tra Can e Yigit la sfida continua… - Ali_jax_hiphop : @Fede_Dreamer_ Eccomi #DayDreamer ???? - Ali_jax_hiphop : Penso di avere un problema per la gamba di Can quando è in macchina e la tiene piegata #DayDreamer - __L_Ali_ : HAN ??????? ma almeno dategli la pronuncia giusta ... #daydreamer - infoitcultura : DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata serale 26 gennaio: CeyCey rivela.. -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ali DayDreamer, la puntata di mercoledì 27 gennaio in streaming

La puntata della soap turca in onda nel pomeriggio del 27 gennaio è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play ...

DayDreamer, un nuovo litigio tra Can e Sanem

Mentre tornano in città, Sanem dice a Can di voler continuare a lavorare con Yigit scatenando la gelosia del suo amato ...

La puntata della soap turca in onda nel pomeriggio del 27 gennaio è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play ...Mentre tornano in città, Sanem dice a Can di voler continuare a lavorare con Yigit scatenando la gelosia del suo amato ...