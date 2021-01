Daniel Oren e il giorno di Yom HaShoah (Di giovedì 28 gennaio 2021) “E’ il giorno più triste del mondo. Il mio pensiero vola a Gerusalemme al Museo della Shoah e alla sala del memoriale dei bambini trucidati nei campi di sterminio. In Italia l’antisemitismo non l’ho mai toccato con mano, in altri paesi si” Di Olga Chieffi Alla vigilia della Giornata della Memoria, abbiamo raggiunto il Maestro Daniel Oren, impegnato nello studio del segno musicale del Giacomo Puccini del Tabarro e dell’Amilcare Ponchielli de’ “Il parlatore eterno”, circondato dall’ entusiasmo e dal sorriso dei suoi figli. “Non è facile parlare di Shoah. Tutti noi abbiamo letto, un gran numero di testimonianze sui ghetti, sui campi di sterminio; ogni famiglia ha un parente, un conoscente che ha subito quelle efferatezze, ne saremo sconvolti per sempre. Questa mattina, alle 10, in Israele, per due minuti una sirena squarcerà il silenzio ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 28 gennaio 2021) “E’ ilpiù triste del mondo. Il mio pensiero vola a Gerusalemme al Museo della Shoah e alla sala del memoriale dei bambini trucidati nei campi di sterminio. In Italia l’antisemitismo non l’ho mai toccato con mano, in altri paesi si” Di Olga Chieffi Alla vigilia della Giornata della Memoria, abbiamo raggiunto il Maestro, impegnato nello studio del segno musicale del Giacomo Puccini del Tabarro e dell’Amilcare Ponchielli de’ “Il parlatore eterno”, circondato dall’ entusiasmo e dal sorriso dei suoi figli. “Non è facile parlare di Shoah. Tutti noi abbiamo letto, un gran numero di testimonianze sui ghetti, sui campi di sterminio; ogni famiglia ha un parente, un conoscente che ha subito quelle efferatezze, ne saremo sconvolti per sempre. Questa mattina, alle 10, in Israele, per due minuti una sirena squarcerà il silenzio ...

ChieffiOlga : Daniel Oren e il giorno di Yom HaShoah | Cronache Salerno - GiovanniAgost20 : Il Regio di Torino rievoca La bohème storica del 1896. Sul podio Daniel Oren - connessiopera : Il Regio di Torino rievoca La bohème storica del 1896. Sul podio Daniel Oren - NealaAntinori : RT @rep_torino: Daniel Oren: 'Un'emozionante Bohème per far ripartire il Teatro Regio di Torino' [di Susanna Franchi] [aggiornamento delle… - rep_torino : Daniel Oren: 'Un'emozionante Bohème per far ripartire il Teatro Regio di Torino' [di Susanna Franchi] [aggiornament… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Oren Il Regio di Torino rievoca La bohème storica del 1896. Sul podio Daniel Oren Connessi all'Opera Il Regio di Torino rievoca La bohème storica del 1896. Sul podio Daniel Oren

La bohème di Giacomo Puccini debuttò al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio 1896. Nel 125° anniversario della prima assoluta, quella Bohème torna al Regio in un nuovo allestimento che riprende fedel ...

Musica: 'Boheme' a Regio Torino a 125 anni da prima assoluta

Il primo febbraio 2021, esattamente 125 dopo la sua prima assoluta, l'1 febbraio 1896, va in scena, nello stesso teatro, il Regio di Torino, 'La bohème' di Giacomo Puccini, in un nuovo allestimento ch ...

La bohème di Giacomo Puccini debuttò al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio 1896. Nel 125° anniversario della prima assoluta, quella Bohème torna al Regio in un nuovo allestimento che riprende fedel ...Il primo febbraio 2021, esattamente 125 dopo la sua prima assoluta, l'1 febbraio 1896, va in scena, nello stesso teatro, il Regio di Torino, 'La bohème' di Giacomo Puccini, in un nuovo allestimento ch ...