(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al giorno d’oggi lasta affrontando un cambiamento epocale e molto importante, spinto dall’avvento del digitale e dallo sviluppo tecnologico. L’innovazione è dietro l’angolo, le opportunità, i rischi, i vantaggi e gli svantaggi di tutto questo non possono passare in sordina. Negli ultimi anni è nato un nuovo segnale, il DAB prima e il

periodicodaily : DAB: il futuro della radio #DAB #Radio -

Ultime Notizie dalla rete : DAB futuro

InBlu Radio

Un miliardo di euro di deficit pesa forse politicamente molto meno che in passato, ma anche in era di tassi negativi non scompare d’incanto ...Con l’inizio del 2021 si potranno vendere dispositivi radio che possano ricevere anche la radio DAB+. Gli apparecchi in Unione Europea devono avere anche il sintonizzatore DAB+, scopriamone di più ...