Covid e obesità, ‘il dato sconvolgente’: Parla l’esperto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alfie Borromeo “Numerosi studi hanno dimostrato che nei pazienti obesi la gravità della malattia Covid-19 aumenta, con maggiori probabilità di richiedere cure acute, ricoveri in terapia intensiva, intubazione e ventilazione meccanica. Come effetto finale, un dato davvero scoraggiante: l’obesità raddoppia la mortalità nei pazienti ospedalizzati positivi al coronavirus”. Lo spiega Alexis Elias Malavazos, responsabile del Servizio di nutrizione clinica e prevenzione cardiovascolare, Irccs Policlinico San Donato, sulla pagina Facebook ‘Medical Facts’ di Roberto Burioni. Malavazos aggiunge: “L’obesità è caratterizzata da un’infiammazione sistemica di basso grado, quindi i pazienti affetti da obesità sono più suscettibili alle infezioni a causa di una ridotta risposta immunitaria agli agenti infettivi. ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alfie Borromeo “Numerosi studi hanno dimostrato che nei pazienti obesi la gravità della malattia-19 aumenta, con maggiori probabilità di richiedere cure acute, ricoveri in terapia intensiva, intubazione e ventilazione meccanica. Come effetto finale, undavvero scoraggiante: l’raddoppia la mortalità nei pazienti ospedalizzati positivi al coronavirus”. Lo spiega Alexis Elias Malavazos, responsabile del Servizio di nutrizione clinica e prevenzione cardiovascolare, Irccs Policlinico San Donato, sulla pagina Facebook ‘Medical Facts’ di Roberto Burioni. Malavazos aggiunge: “L’è caratterizzata da un’infiammazione sistemica di basso grado, quindi i pazienti affetti dasono più suscettibili alle infezioni a causa di una ridotta risposta immunitaria agli agenti infettivi. ...

