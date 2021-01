Chiara Appendino condannata, il commento dei parenti delle vittime (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il processo a carico di Chiara Appendino per la strage di piazza San Carlo oggi è arrivato alla prima sentenza, la sindaca di Torino è stato condannato a 1 anno e 6 mesi con condizionale, in primo grado. Una pena che ricalca la richiesta della procura che aveva invece chiesto 1 anno e 8 mesi. Oltre a Chiara Appendino sono stati condannati l’ex questore Angelo Sanna, l’ex capo gabinetto Paolo Giordana, il dirigente di Turismo Torino e capo dell’evento Maurizio Montagnese e il progettista Enrico Beroletti. Il processo si è tenuto con l’iter del rito abbreviato, le accuse erano quelle di disastro, omicidio e lesioni colpose. La condanna arriva a pochi mesi da quella della gang di piazza San Carlo che, con lo spray al peperoncino usato per le rapine diede il via alla calca assassina. Il bilancio fu terribile, 1’690 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il processo a carico diper la strage di piazza San Carlo oggi è arrivato alla prima sentenza, la sindaca di Torino è stato condannato a 1 anno e 6 mesi con condizionale, in primo grado. Una pena che ricalca la richiesta della procura che aveva invece chiesto 1 anno e 8 mesi. Oltre asono stati condannati l’ex questore Angelo Sanna, l’ex capo gabinetto Paolo Giordana, il dirigente di Turismo Torino e capo dell’evento Maurizio Montagnese e il progettista Enrico Beroletti. Il processo si è tenuto con l’iter del rito abbreviato, le accuse erano quelle di disastro, omicidio e lesioni colpose. La condanna arriva a pochi mesi da quella della gang di piazza San Carlo che, con lo spray al peperoncino usato per le rapine diede il via alla calca assassina. Il bilancio fu terribile, 1’690 ...

c_appendino : Come sapete, ho sempre cercato di comunicare con tutti voi in modo diretto e sincero. E così voglio fare anche sull… - Mov5Stelle : VICINI A CHIARA APPENDINO. RISPETTO PER LA SENTENZA MA PAGA PER UN ATTO FOLLE Le sentenze si rispettano, sempre e… - davidallegranti : 'Sul difficile ruolo dei sindaci, sui rischi e sulle responsabilità a cui sono esposti, forse andrebbe aperta una s… - pietro_pacciani : Chiara #Appendino. - titina49 : RT @matteoc1951: @c_appendino Forza Chiara mettici la stessa grinta di quanto sei diventata sindaco???????????????? -