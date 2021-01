Cagliari, ecco Asamoah: pronto per debuttare contro la Lazio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Kwadwo Asamoah, nuovo giocatore del Cagliari, è pronto a scendere in campo contro i biancocelesti di Inzaghi Kwadwo Asamoah è pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera con la maglia del Cagliari. PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO VAI SU CagliariNEWS24 La voglia di rivalsa è tanta, così come quella di tornare finalmente sul campo e dimostrare di poter fare ancora la differenza. Lunedì pomeriggio il ghanese classe 1988 è arrivato in Sardegna e oggi, dopo il giro di tamponi molecolari, sosterrà le visite mediche che lo porteranno alla firma del contratto con i rossoblù. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Kwadwo, nuovo giocatore del, èa scendere in campoi biancocelesti di Inzaghi Kwadwoper iniziare un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera con la maglia del. PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO VAI SUNEWS24 La voglia di rivalsa è tanta, così come quella di tornare finalmente sul campo e dimostrare di poter fare ancora la differenza. Lunedì pomeriggio il ghanese classe 1988 è arrivato in Sardegna e oggi, dopo il giro di tamponi molecolari, sosterrà le visite mediche che lo porteranno alla firma del contratto con i rossoblù. Leggi su Calcionews24.com

Kwadwo Asamoah è pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera con la maglia del Cagliari. La voglia di rivalsa è tanta, così come quella di tornare finalmente sul campo e ...

