Alfonso Signorini cala la maschera: «Cosa volete che mi faccia una Milly Carlucci? Contro il nulla, Ilary con l'Isola farà il 30%» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alfonso Signorini (Us Endemol Shine) Alfonso Signorini al vetriolo. Direttamente da Casa Chi, il conduttore del Grande Fratello Vip 5 si è tolto un bel po' di sassolini. Incalzato a proposito della concorrenza del reality, Alfonso ha 'sbottato' (parlando a sproposito): "Contro questo mio Grande Fratello, la Rai ha schierato veramente di tutto e di più. Contro l'Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perchè non hanno più niente. l'Isola sarà fortunatissima perché andrà Contro il nulla e farà il 30% di share e sono felice per Ilary, naturalmente. Certamente Contro di me hanno schierato chiunque. Quindi che si chiami Fiorello, che si ...

