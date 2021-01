Aipd e AS Roma insieme in campagna ‘One Goal’ per inclusione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – Andrea Moricone. Fabrizio Menichelli. Martina Mencuccini e Giordana Cavalieri: sono loro i “cronisti per un giorno”, scelti da Aipd e AS Roma per commentare il miglior goal giallorosso del mese di dicembre. I tifosi hanno scelto la rete di Calafiori in Europa League contro lo Young Boys. Il goal e’ stato poi raccontato dai giovani tifosi di Aipd e da alcuni tifosi Romanisti d’eccezione, come Claudia Gerini e Carlo Verdone. Il video, divertente quanto emozionante, sara’ lanciato il 27 gennaio sul sito e sui social dell’AS Roma e di Aipd, per inaugurare la campagna internazionale di raccolta fondi a favore dell’associazione. “La pandemia non ha solo sconvolto le nostre vite, ma ha anche spento i riflettori sulle necessita’ di tanti ragazzi con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)– Andrea Moricone. Fabrizio Menichelli. Martina Mencuccini e Giordana Cavalieri: sono loro i “cronisti per un giorno”, scelti dae ASper commentare il miglior goal giallorosso del mese di dicembre. I tifosi hanno scelto la rete di Calafiori in Europa League contro lo Young Boys. Il goal e’ stato poi raccontato dai giovani tifosi die da alcuni tifosinisti d’eccezione, come Claudia Gerini e Carlo Verdone. Il video, divertente quanto emozionante, sara’ lanciato il 27 gennaio sul sito e sui social dell’ASe di, per inaugurare lainternazionale di raccolta fondi a favore dell’associazione. “La pandemia non ha solo sconvolto le nostre vite, ma ha anche spento i riflettori sulle necessita’ di tanti ragazzi con ...

