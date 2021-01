Xi Jinping | le parole da guerra fredda a Davos

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente cinese Xiha pronunciato un discorso destinato a passare alla storia. In un intervento al World Economic Forum ha parlato in stilecontro Biden. Ha definito, senza mai invocare per nome, l’America un Paese arrogante. Xi ha poi presentato la Cina come il paese leader delle nazioni emergenti. Cosa ha