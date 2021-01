Un anno senza Kobe Bryant, l’inizio del terribile 2020 (Di martedì 26 gennaio 2021) Pomeriggio del 26 gennaio del 2020, e TMZ, sito d’informazione Americana, dà la notizia: Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero. Con lui anche la figlia di 13 anni Gigi e altre sette persone. In pochi minuti e in cerca di conferme ufficiali, quelle poche righe fanno il giro del mondo, lasciando col fiato sospeso gli amanti del basket e dello sport. Perché il numero 24 dei Los Angeles Lakers non era solo l’idolo della propria squadra, ma anche la bandiera – una delle poche rimaste – dello sport e della sportività. Un dramma che è entrato nelle case di tutti: è difficile dimenticare infatti dove si fosse in quel momento, con chi e a far cosa, quando si è appreso quanto successo. Come succede spesso per i più importanti e tragici avvenimenti della storia. Foto Instagram Kobe ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Pomeriggio del 26 gennaio del, e TMZ, sito d’informazione Americana, dà la notizia:è morto in un incidente in elicottero. Con lui anche la figlia di 13 anni Gigi e altre sette persone. In pochi minuti e in cerca di conferme ufficiali, quelle poche righe fil giro del mondo, lasciando col fiato sospeso gli amanti del basket e dello sport. Perché il numero 24 dei Los Angeles Lakers non era solo l’idolo della propria squadra, ma anche la bandiera – una delle poche rimaste – dello sport e della sportività. Un dramma che è entrato nelle case di tutti: è difficile dimenticare infatti dove si fosse in quel momento, con chi e a far cosa, quando si è appreso quanto successo. Come succede spesso per i più importanti e tragici avvenimenti della storia. Foto Instagram...

