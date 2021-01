Traffico Roma del 26-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 gennaio 2021) Luceverdesi è sempre critica la situazione lungo la carreggiata interna del raccordo anulare penalizzata da un incidente incidente avvenuto all’altezza dell’uscita Ardeatina e bene Abbiamo incolonnamenti a partire dallo svincolo Prenestina al momento non è possibile per vedere la situazione a tornare alla normalità Anche perché parliamo di una coda lunga circa 11 Km il teatro me lo ricordo quello che vada a Prenestina all’uscita Ardeatina in carreggiata interna Ci sono code in carreggiata esterna tra Laurentina E l’ardeatina questo a causa di quanti rallentano Per curiosare su quanto avvenuto lungo la carreggiata opposta abbiamo poi ripercussioni il CUD per oltre 3 km sulla diramazionesud e da Torrenova al Raccordo ancora per quanto riguarda il raccordo perintenso Ci sono cose in carreggiata esterna tra la ...