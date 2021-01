Scuderia Ferrari - Leclerc in pista a Fiorano. Domani tocca a Sainz (Di martedì 26 gennaio 2021) Procede la preparazione dei piloti della Scuderia Ferrari in vista della stagione 2021. Oggi Charles Leclerc è tornato in macchina sul circuito di Fiorano - questa volta a bordo della SF71H del 2018 - 44 giorni dopo il GP di Abu Dhabi. Oltre cento giri. Il pilota monegasco, che nelle scorse settimane è stato in isolamento per aver contratto il coronavirus, ha dimostrato di essere in piena forma e con tanta voglia di tornare a correre. Oggi ha avuto modo di ritrovare la sua squadra, provare le varie procedure e la guida di una monoposto di Formula 1, completando in totale più di cento giri della pista di Fiorano. Pur con la monoposto del 2018, Charles ha provato diverse partenze e portato avanti un lavoro in previsione del nuovo campionato. "Tornare in macchina è stato bellissimo!", ha ... Leggi su quattroruote (Di martedì 26 gennaio 2021) Procede la preparazione dei piloti dellain vista della stagione 2021. Oggi Charlesè tornato in macchina sul circuito di- questa volta a bordo della SF71H del 2018 - 44 giorni dopo il GP di Abu Dhabi. Oltre cento giri. Il pilota monegasco, che nelle scorse settimane è stato in isolamento per aver contratto il coronavirus, ha dimostrato di essere in piena forma e con tanta voglia di tornare a correre. Oggi ha avuto modo di ritrovare la sua squadra, provare le varie procedure e la guida di una monoposto di Formula 1, completando in totale più di cento giri delladi. Pur con la monoposto del 2018, Charles ha provato diverse partenze e portato avanti un lavoro in previsione del nuovo campionato. "Tornare in macchina è stato bellissimo!", ha ...

