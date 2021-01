Morte in diretta negli Usa: quindicenne uccisa a coltellate. Il video sui social (Di martedì 26 gennaio 2021) Quattro ragazze di età compresa fra 12 e 14 anni sono state arrestate per l' uccisione , avvenuta in diretta social , di una 15enne in un grande magazzino Walmart nella città americana di Lakes ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Quattro ragazze di età compresa fra 12 e 14 anni sono state arrestate per l' uccisione , avvenuta in, di una 15enne in un grande magazzino Walmart nella città americana di Lakes ...

L'aggressione, in diretta su Facebook e Instagram, è avvenuta nel grande magazzino Walmart a Lake Charles, in Louisiana. Arrestate quattro ragazzi di età compresa fra 12 e 14 anni ...

Un 15enne è stata pugnalata a morte in un negozio di alimentari durante una lite con altre quattro ragazze in diretta sui social media.

