Million Day 26 Gennaio: numeri estratti e ritardatari (Di martedì 26 gennaio 2021) Million Day 26 Gennaio – Il Million Day è un nuovo gioco a premi gestito da Lottomatica che è partito ufficialmente in Italia il 7 febbraio 2018. Fratello minore del Superenalotto, prevede un’estrazione al giorno alle 19:00 e indovinando tutti e 5 i numeri estratti su 55 si vince un milione di euro. Dalla sua creazione sono state 144 le persone che sono riuscite ad aggiudicarsi la vincita massima di 1 milioni di euro, mentre lo scorso dicembre, esattamente il giorno 11, c’è stato il record di vincite di un solo giorno, infatti sono stati vinti 5 premi milionari e 264 vincite da 1000 € in tutta Italia. Lo scorso venerdì 15 Gennaio è arrivata la terza vincita milionaria del 2021. Million Day: il regolamento Million Day 26 Gennaio – Il ... Leggi su giornal (Di martedì 26 gennaio 2021)Day 26– IlDay è un nuovo gioco a premi gestito da Lottomatica che è partito ufficialmente in Italia il 7 febbraio 2018. Fratello minore del Superenalotto, prevede un’estrazione al giorno alle 19:00 e indovinando tutti e 5 isu 55 si vince un milione di euro. Dalla sua creazione sono state 144 le persone che sono riuscite ad aggiudicarsi la vincita massima di 1 milioni di euro, mentre lo scorso dicembre, esattamente il giorno 11, c’è stato il record di vincite di un solo giorno, infatti sono stati vinti 5 premi milionari e 264 vincite da 1000 € in tutta Italia. Lo scorso venerdì 15è arrivata la terza vincita milionaria del 2021.Day: il regolamentoDay 26– Il ...

CasilinaNews : Million Day, estrazione di oggi: numeri vincenti 26 gennaio 2021 - leggoit : Million Day, numeri vincenti di oggi martedì 26 gennaio 2021 - leggoit : #million day, #numeri vincenti di oggi martedì 26 gennaio 2021 - Sun831Ph : RT @karo0: 1 day and more than 1 million views - the power of #MrQueen aslksldsjksjakdjakjdajkdsj - karo0 : 1 day and more than 1 million views - the power of #MrQueen aslksldsjksjakdjakjdajkdsj -