«Mantieni il bacio» | il video di Michele Bravi con Francesco Centorame fa impazzire i fan

(Di martedì 26 gennaio 2021) Due ragazzi che si cercano con lo sguardo e suggellano la solidità del loro amore, il sentimento che resiste alla crisi ma non è immune dal dolore, con un bacio lungo, umido, appassionato. Il video di Mantieni il bacio, il nuovo singolo di Michele Bravi tratto dall’album di inediti, La geografia del buio, in uscita il 29 gennaio, parte proprio da qui: dall’abbraccio di due ragazzi, uno interpretato dallo stesso Bravi e l’altro dall’attore Francesco Centorame, famoso per aver prestato il volto al personaggio di Elia in SKAM Italia, che sanno che la relazione non è sempre tutta rosa e fiori ma è continuamente soggetta a mutazioni, a complicazioni che sfuggono al controllo. https://www.youtube.com/watch?v=jYifnGo7mxg