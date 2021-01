Kenneth Branagh sarà Boris Johnson in This Sceptred Isle (Di martedì 26 gennaio 2021) È stata annunciata This Sceptred Isle, una mini-serie prodotta da Sky che racconterà la gestione della prima ondata di Covid da parte del governo inglese: a dare il volto al Primo Ministro Boris Johnson sarà Kenneth Branagh. Di cosa Parlerà la mini-serie con Kenneth Branagh? I cinque episodi si concentreranno sulla storia recente del Regno Unito e in particolare sulla risposta piuttosto bizzarra del governo guidato da Johnson alla crisi determinata dalla prima ondata dell’epidemia di Covid 19. La conduzione di Johnson della difficile situazione sanitaria fu molto discussa, prima con la negazione delle restrizioni sperando nell’immunità di gregge per poi finire egli stesso ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021) È stata annunciata, una mini-serie prodotta da Sky che racconterà la gestione della prima ondata di Covid da parte del governo inglese: a dare il volto al Primo Ministro. Di cosa Parlerà la mini-serie con? I cinque episodi si concentreranno sulla storia recente del Regno Unito e in particolare sulla risposta piuttosto bizzarra del governo guidato daalla crisi determinata dalla prima ondata dell’epidemia di Covid 19. La conduzione didella difficile situazione sanitaria fu molto discussa, prima con la negazione delle restrizioni sperando nell’immunità di gregge per poi finire egli stesso ...

