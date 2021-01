Inter-Bc Partners, in campo anche Tifosy e Vialli (Di martedì 26 gennaio 2021) Entrano in campo anche Tifosy e Gianluca Vialli nella trattativa tra Suning e Bc Partners per l’Inter. La società di consulenza e di servizi finanziari dedicati al mondo del calcio fondata dal ceo Fausto Zanetton e dall’ex calciatore di Sampdoria, Juventus e della nazionale sta infatti agendo come advisor del fondo inglese nella trattativa per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) Entrano ine Gianlucanella trattativa tra Suning e Bcper l’. La società di consulenza e di servizi finanziari dedicati al mondo del calcio fondata dal ceo Fausto Zanetton e dall’ex calciatore di Sampdoria, Juventus e della nazionale sta infatti agendo come advisor del fondo inglese nella trattativa per L'articolo

fede_200_ : RT @CalcioFinanza: Inter-Bc Partners, in campo anche Tifosy e Vialli - InterCM16 : RT @CalcioFinanza: Inter-Bc Partners, in campo anche Tifosy e Vialli - fonar_apteka : RT @CalcioFinanza: Inter-Bc Partners, in campo anche Tifosy e Vialli - luca_fly1 : RT @CalcioFinanza: Inter-Bc Partners, in campo anche Tifosy e Vialli - Ulisse47900786 : RT @marifcinter: Procede la due diligence di #BcPartners. Consulente nella trattativa con #Suning per l'#Inter è la società Tifosy Ltd di F… -