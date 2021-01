Governo: Conte ha aperto Cdm informando ministri su dimissioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri si è riunito alle 9.25 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte. Segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro. In apertura della riunione, il presidente Conte ha informato i ministri dell'intenzione di recarsi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rassegnare le dimissioni del Governo. Lo rende noto palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri è terminato alle 10.05. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen (Adnkronos) - Il Consiglio deisi è riunito alle 9.25 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe. Segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro. In apertura della riunione, il presidenteha informato idell'intenzione di recarsi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rassegnare ledel. Lo rende noto palazzo Chigi. Il Consiglio deiè terminato alle 10.05.

