Gianni Morandi frase enigmatica | ‘ansia’ dei fan | fiume di domande

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’amatissimo e famoso cantautoreposta unasu Instagram: leda parte dei fan non si fanno attendere(fonte foto: Instagram, @official)Personaggio amatissimo dal pubblico e cantautore dal grande successo, il notonon smette di tener compagnia ai suoi tantissimi fan e follower su Instagram: arriva uno scatto che piace ai fan con unaparticolare, non manca l’ansia del pubblico e la grande curiosità. Una carriera incredibile, per, artista dal talento innato che nel corso degli anni ha saputo sorprendere, stupire e conquistare l’affetto e la stima di tutti coloro che lo hanno ...

IuraPropria : RT @ambrata_s: Mai che ci sia un Gianni Morandi in giro quando finisco il latte - ambrata_s : Mai che ci sia un Gianni Morandi in giro quando finisco il latte - RADIOEFFEITALIA : Gianni Morandi - Una Vita che Ti Sogno - radiofmfaleria : GIANNI MORANDI - mi vedrai tornare - RADIOEFFEITALIA : Gigi D'Alessio - 'Na sera 'e maggio (feat. Gianni Morandi) -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

L'amatissimo e famoso cantautore Gianni Morandi posta una frase enigmatica su Instagram: le domande da parte dei fan non si fanno attendere ...La seconda edizione de Il Cantante Mascherato sta per cominciare. Venerdì 29 gennaio, in prima serata su Rai Uno, Milly Carlucci darà il via al primo dei cinque appuntamenti previsti per questa nuova ...