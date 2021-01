Gazzetta: Il Napoli è una buona squadra, ma non certo da scudetto (Di martedì 26 gennaio 2021) Mentre il preside te De Laurentiis ha preferito restare in silenzio dopo la sconfitta contro il Verona per far sbollire la sua rabbia prima di aprire bocca, Rino Gattuso ha parlato ieri con i suoi ragazzi, come scrive la Gazzetta dello Sport Ieri Gattuso – sul quale è stata sempre “alimentata” una letteratura da duro nello spogliatoio – con i suoi ragazzi ci ha parlato, ha cercato di capire. Perché può sembrare una banalità, ma questo Napoli deve ritrovare voglia di divertirsi facendo rotolare il pallone. Ché liberando la testa, poi possono emergere i valori tecnici di una squadra, buona ma non certo da scudetto. Che comunque è ancora lì, nel limbo dei buoni propositi. Può sbocciare, ma in quel limbo dell’anonimato può anche marcire. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) Mentre il preside te De Laurentiis ha preferito restare in silenzio dopo la sconfitta contro il Verona per far sbollire la sua rabbia prima di aprire bocca, Rino Gattuso ha parlato ieri con i suoi ragazzi, come scrive ladello Sport Ieri Gattuso – sul quale è stata sempre “alimentata” una letteratura da duro nello spogliatoio – con i suoi ragazzi ci ha parlato, ha cercato di capire. Perché può sembrare una banalità, ma questodeve ritrovare voglia di divertirsi facendo rotolare il pallone. Ché liberando la testa, poi possono emergere i valori tecnici di unama nonda. Che comunque è ancora lì, nel limbo dei buoni propositi. Può sbocciare, ma in quel limbo dell’anonimato può anche marcire. L'articolo ilsta.

