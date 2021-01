Elisabetta Gregoraci difende Tommaso e stronca Dayane: “Non mi sorprendo, abbiamo visto tutti com’è fatta“ (Di martedì 26 gennaio 2021) Dayane Mello dà del malato a Tommaso Zorzi Durante l’ultimo fine settimana Dayane Mello ha attaccato duramente Tommaso Zorzi dicendo che ha dei seri problemi mentali. Ma la modella brasiliana glielo ha detto alle spalle mentre l’influencer milanese era in in altro angolo della casa del Grande Fratello Vip 5. Le affermazioni fatte dalla donna hanno scatenato un vero e proprio un putiferio sui vari social network. Tra i tanti è intervenuta anche l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci. Sotto ad un post della soubrette calabrese, una sostenitrice del rampollo meneghino ha scritto: “Hai letto cosa ha detto Dayane a Tommy? Secondo me sono delle parole gravissime“. A quel punto l’ex marito di Flavio Briatore ha commentato con una frecciatina velenosa nei confronti della ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 26 gennaio 2021)Mello dà del malato aZorzi Durante l’ultimo fine settimanaMello ha attaccato duramenteZorzi dicendo che ha dei seri problemi mentali. Ma la modella brasiliana glielo ha detto alle spalle mentre l’influencer milanese era in in altro angolo della casa del Grande Fratello Vip 5. Le affermazioni fatte dalla donna hanno scatenato un vero e proprio un putiferio sui vari social network. Tra i tanti è intervenuta anche l’ex gieffina. Sotto ad un post della soubrette calabrese, una sostenitrice del rampollo meneghino ha scritto: “Hai letto cosa ha dettoa Tommy? Secondo me sono delle parole gravissime“. A quel punto l’ex marito di Flavio Briatore ha commentato con una frecciatina velenosa nei confronti della ...

nelnomedeltrash : Pensando a me alla prossima edizione quando con i nuovi concorrenti continuerò a fare i paragoni con i pezzi da 90… - TCR0SE : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - cornettodiluna : @Sara53112189 @asiasinasce Questa è il 2ndo tradimento di Giulia. Già quando era pappa e ciccia con la Gregoraci e… - 94M0TIVE : does stefania still work ?? #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalin… - Vally_______ : @Alessan88657163 Davvero pensate che una come elisabetta gregoraci vada a uomini e donne? .. Vi capisco solo se siete giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Il vestito in vinile di Elisabetta Gregoraci (ri)scrive le regole della sensualità per l'Inverno 2021 elle.com GF Vip, Elisabetta Gregoraci 'bacchetta' Pierpaolo perché non ha salvato Tommaso Zorzi

Dopo la puntata del GF Vip, Elisabetta ha ammesso che non l'è piaciuto che Pierpaolo Pretelli abbia deciso di non salvare Tommaso.

Uomini e Donne Vip in prima serata: Elisabetta Gregoraci tronista? Indiscrezione bomba

Uomini e Donne Vip in prima serata: Elisabetta Gregoraci tronista? Indiscrezione bomba e gli altri possibili nomi dei volti noti in cerca di amore.

Dopo la puntata del GF Vip, Elisabetta ha ammesso che non l'è piaciuto che Pierpaolo Pretelli abbia deciso di non salvare Tommaso.Uomini e Donne Vip in prima serata: Elisabetta Gregoraci tronista? Indiscrezione bomba e gli altri possibili nomi dei volti noti in cerca di amore.