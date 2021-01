Cyberpunk 2077: una mod permette di fare sesso con Johnny Silverhand (Di martedì 26 gennaio 2021) Il magico mondo delle mod per PC torna a far parlare di sé con una operazione piuttosto complicata e controversa, per la quale fatichiamo un po' a capire se ne valga davvero la pena. Sul sito Nexus Mods, un modder di nome Catmino ha difatti postato diversi file che permettono, con una procedura piuttosto laboriosa, di scambiare i modelli poligonali dei personaggi di modo da poter utilizzare i modelli di protagonisti, coprotagonisti e personaggi effettivi di Cyberpunk 2077 come base per i "joytoy" che nel titolo CDPR forniscono prestazioni sessuali. Si può, così, con un po' di fantasia, ampliare una romance o crearne di altre più o meno sensate, tra cui una col personaggio interpretato da Keanu Reeves, Johnny Silverhand. Ovviamente si tratta di modifiche che non hanno il minimo senso all'interno della trama del gioco, e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Il magico mondo delle mod per PC torna a far parlare di sé con una operazione piuttosto complicata e controversa, per la quale fatichiamo un po' a capire se ne valga davvero la pena. Sul sito Nexus Mods, un modder di nome Catmino ha difatti postato diversi file che permettono, con una procedura piuttosto laboriosa, di scambiare i modelli poligonali dei personaggi di modo da poter utilizzare i modelli di protagonisti, coprotagonisti e personaggi effettivi dicome base per i "joytoy" che nel titolo CDPR forniscono prestazioni sessuali. Si può, così, con un po' di fantasia, ampliare una romance o crearne di altre più o meno sensate, tra cui una col personaggio interpretato da Keanu Reeves,. Ovviamente si tratta di modifiche che non hanno il minimo senso all'interno della trama del gioco, e ...

