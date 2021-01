Crisi Governo, oggi le dimissioni di Conte. E ora che succede? (Di martedì 26 gennaio 2021) Minuti contati per il Conte-bis sul quale calerà il sipario oggi, di martedì 26 gennaio quando cioè il Presidente del Consiglio Conte annuncerà il passo indietro al CdM convocato tra pochi minuti, alle 9. Quindi salirà al Colle, aprendo ufficialmente la Crisi. Dopo la maggioranza assoluta incassata alla Camera, era stato il voto al Senato, “orfano” dei 17 voti di Italia Viva, a far capire che il sentiero del Governo si era fatto troppo stretto. A peggiorare le cose, i numeri striminziti a Palazzo Madama a sostegno del Guardasigilli Alfonso Bonafede, in vista del voto sulla relazione sullo stato della giustizia che si sarebbe dovuto svolgere mercoledì (e ora resta appeso). Se tutti i “critici” avessero confermato il ‘no’, la maggioranza avrebbe rischiato di essere battuta. Con le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) Minuti contati per il-bis sul quale calerà il sipario, di martedì 26 gennaio quando cioè il Presidente del Consiglioannuncerà il passo indietro al CdM convocato tra pochi minuti, alle 9. Quindi salirà al Colle, aprendo ufficialmente la. Dopo la maggioranza assoluta incassata alla Camera, era stato il voto al Senato, “orfano” dei 17 voti di Italia Viva, a far capire che il sentiero delsi era fatto troppo stretto. A peggiorare le cose, i numeri striminziti a Palazzo Madama a sostegno del Guardasigilli Alfonso Bonafede, in vista del voto sulla relazione sullo stato della giustizia che si sarebbe dovuto svolgere mercoledì (e ora resta appeso). Se tutti i “critici” avessero confermato il ‘no’, la maggioranza avrebbe rischiato di essere battuta. Con le ...

